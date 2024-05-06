陳梓華曾講假話求跟黎智英撇清關係 後因良心責難而和盤托出

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（6日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。陳坦承曾向執法人員講假話，之後因不想再受良心責難，故決定把事實和盤托出。

審訊今日踏入第70日。陳梓華早前供稱，2020年10月他因涉嫌協助罪犯被捕，之後與執法部門會面期間，心存僥倖講假話，以求跟黎智英等人撇清關係。陳今日接受控方覆問期間進一步解釋說，之所以欲撇清關係，是因為當時「重光團隊」仍繼續推動制裁，黎智英助手Mark Simon及劉祖廸等有份參與，而他本身也是「美國線」一員。他知道大家都犯了國安法。事實上，李宇軒當時已被捕，他相信執法部門很大機會已查到他跟黎等人的關係。

陳梓華續說，2021年3月尾左右，他主動向執法部門提出做控方證人。根據同年4月的錄影會面謄本顯示，陳當時說，希望如實交代案情，及講清楚跟黎智英、Mark Simon的關係。陳今日強調，他之後沒有作出過不實陳述，他想將事實說出，以免再受自己良心的責難。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022