打擊內地裝修黑工　大埔富蝶邨內拘5人

入境處人員近日留意到有內地裝修公司，透過不同內地平台，以低價向新入伙屋苑的住戶推廣一站式裝修服務，包括室內設計、裝修工程及安裝傢俬等。人員其後鎖定大埔富蝶邨數個單位，今日(6日)展開代號「曙光」執法行動，在4個目標單位內，拘捕共5名(34至47歲)懷疑黑工的內地男子以及一名51歲本地男僱主。

人員調查相信，被捕黑工手勢純熟，有一定經驗，以旅客身份入境，收取約200至350港元日薪，並以現金出糧。他們分別為4個單位進行度尺、安裝傢俬以及油漆工作，一般在入紙申請裝修3個月期限內便完成裝修工程。

涉案的裝修公司在社交平台聲稱提供的裝修價格十分便宜，以1至2人單位計算，報稱2至3萬港元便可提供一站式裝修服務，而4至5人的住宅單位，約需12萬港元便可提供全屋裝修。因此入境處懷疑當中是否涉及聘用非法勞工以減低成本，藉此促成生意，現正追查有關人士的經營犯案模式，不排除有更多人被捕。

入境處提醒本地僱主，如在招聘時有疑問，可致電相關部門查詢，強調將與不同部門採取聯合行動，繼續打擊各行各業黑工。