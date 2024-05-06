「屠龍小隊」TG曾說「隨時可以殺狗」　黃振強否認私吞眾籌款項

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（6日）在高等法院續審。被指是「屠龍小隊」領導者、認罪被告黃振強續以控方證人作供。控方完成主問，辯方開展盤問。黃振強否認私吞眾籌所等款項。

黃振強早前指，他們會利用名為「育龍」的Telegram頻道來眾籌資金，黃振強及被告之一劉佩凝有份管理。控方今在庭上展示頻道內一些對話，顯示有自稱來自台灣的人說，可捐贈面具和濾罐，捐款頻道回應稱比較想要軍火。捐款頻道亦曾說「我哋隨時都可以殺狗，宜家係籌緊安家費同後路」，又說「佢哋想真屠龍，班仔真係預咗犧牲」。另外，黃振強在接受盤問時確認，他負責管理「屠龍小隊」的眾籌款項，黃承認沒經隊員同意，便使用該些款項來賭博，但否認私吞款項，或訛稱以10數萬港元買汽油彈 。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。控罪串謀者包括黃振強。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023