鴨脷洲一國際幼兒園7月停辦　家長指抵押金及2萬建校費料難回水

再有幼稚園因收生人數銳減及虧蝕等問題而停辦。位於鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園將結束營運，校方上周四向家長發信，提到在疫情期間，已經關閉另一間位於深灣的分校，以維持運作。但經營狀況仍然不理想，加上未能找到適合投資者提供額外教學資源，決定本學年7月底停辦，學校網頁的「入學申請」現時已無法點擊進入。另外，有家長指校方要求在入學前支付一筆過約兩萬港元的建校費，亦有家長指校方早前還在收生及收抵押金，預計亦難以取回。

右思維國際幼兒園暨幼稚園前身為占美幼稚園，於1980年創立及後於2005年改名為右思維國際幼兒園暨幼稚園。根據幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽，該校於2023/24學年設幼兒班及低班的上午班，以及幼兒班、低班及高班的下午班，學校沒有參與幼稚園計劃，即沒有獲政府資助，全年學費劃一91,630港元。而截至2022年9月，其總學生人數為99人，校長連教職員則共有22人。

有家長指早已有聽說校方的財政不好，而校方早前更要求學生在入學前須支付一筆過約2萬港元的建校費，預計難以取回。另外有家長指校方早前還在收生及收取抵押金，預計亦無法取回。

除右思維國際幼兒園暨幼稚園外，創校約35年歷史的馬鞍山耀榮中英文幼稚園，以及42年歷史的大圍美林邨道光幼稚園亦將於明年8月1日起停辦。本學年累計至少14間幼稚園停辦。耀榮中英文幼稚園稱，出生率下降、移民潮、跨境學童減少等原因，學生大幅減少，面對龐大財政虧蝕，難繼續營辦。