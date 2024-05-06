政府11停車場6月起加價　私家車日泊加$10　月租加$150

運輸署轄下11個政府公眾停車場收費由6月1日起調整。其中，私家車/客貨車時租加1港元，新收費由每小時13至25港元不等；私家車/客貨車日泊加10港元；私家車/客貨車月租加150港元。

「日泊」費用，私家車或客貨車將會加10港元，電單車加2港元，旅遊巴、貨車或的士收費不變。「夜泊」方面，私家車、客貨車、旅遊巴或貨車加5港元，電單車加1港元，的士收費不變。「月租」收費，私家車或客貨車加150港元，電單車加40港元，的士加70港元，旅遊巴或貨車收費不變；至於「時租」費用，私家車、客貨車、旅遊巴或貨車同樣加1港元，電單車或的士收費不變。「季租」則會按月租的加幅率上調。

署方指，調整停車場收費時，已考慮多項因素，包括鄰近公眾停車場的收費水平、市民的接受程度，以及政府停車場的使用率等。

該11個停車場為堅尼地城停車場、林士街停車場、天星碼頭停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、雙鳯街停車場、黃大仙停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。