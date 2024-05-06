大埔桃源洞擬建3座公屋　議員憂減土地面積收窄公共空間

政府提出以6.635億港元於大埔桃源洞發展3座公營房屋，預期在2032/33年度完工。立法會房屋事務委員會今（6日）討論相關項目，有議員關注精簡土地發展程序後有否縮減項目時間，亦有議員指項目所需的土地面積減少，是否意味着居住環境和公共空間縮減。

大埔桃源洞公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程範圍包括平整約2.7公頃工地及建造相關的斜坡；在馬窩路建造巴士停車灣；在馬窩路/達運道交界處、達運道/南運路交界處及廣福迴旋處進行道路改善工程；以及進行相關的附屬工程，包括排水、排污、供水及環境美化工程。

政府計劃將收回約0.2公頃私人土地，並清理約2.5公頃政府土地。在涉及的私人和政府土地上，合共約9個住戶（涉及19人）會受影響，以及約84個臨時構築物、7座墳墓和34個金塔會被遷移/清拆。計劃在2024年年中諮詢立法會工務小組委員會後向財委會提交撥款申請。預期完工日期為2032/33年度，住宅樓宇座數3座，單位數目約2300個，預計人口約6200人，非住宅設施包括附屬泊車位、鄰舍休憩用地、兒童遊樂場、幼稚園、社會福利及零售設施等。

議員洪雯指區議會文件顯示需要平整3.9公頃土地面積，但立法會文件僅提及2.7公頃，減少超過1公頃，詢問土地平整面積變少，但項目容納的人口和單位數目不變，是否意味著居住環境和公共空間縮減，又指項目需要砍伐約1,000顆樹木，當中15棵有特別價值，詢問政府處理方法為何。

房屋署副署長梁洪偉回應稱，項目設計建基於2.7公頃，已用盡地積比；土木工程拓展署土木工程處副處長梁池歡指當時3.9公頃為基於改劃土地面積，而2.7公頃為實際施工面積，他又表示項目有480棵樹可以保留，900多棵需要移除，當中15棵具生態價值，但由於生長狀況和環境成形，無可避免需要移除，相關覆核結果已經和大埔區議會討論。

另一議員簡慧敏問及精簡土地發展程序有否縮減項目所需時間，又指土地平整和道路改善能否同步進行。梁池歡表示，土地平整工程跟隨舊有機制，因此未能受惠新生效的精簡土地發展程序，而污水渠排放和道路改善工程需要刊憲，前者已經在去年3月刊憲，但保證會壓縮程序，而土地平整和道路改善工程也會一同進行，他指項目價格基於最近的合約參考，相信最終會相近。大埔地政總署地政專員林志明補充指計劃早幾年已經開始展開，並在2023年9月推出，因此屬於舊機制。

議員李鎮強問及項目預計32/33年度完工，而且是分批完工，交付土地為2028年，質疑為何需要如此久，梁池歡指桃源洞發展本身要徵收私人土地，預計開工1年後，私人土地才可收歸。