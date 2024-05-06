與時年14歲胞妹無套性交　30歲男子承認4項亂倫罪　判囚6年半

一名九十後男子涉嫌多年前，4次在小西灣家中，跟年輕10年的未成年胞妹性交，期間無用安全套。之後兩人因爭執，始再沒交歡。涉案男子早前承認4項亂倫罪，今（6日）在高等法院被判入獄6年半。法官指，被告行為違反基本倫常道德，判罰須具阻嚇性。

現年30歲匿名男被告，以英文字母「T.T.C.」作代號，報稱任職侍應。他昨日在高等法院承認，於2017年至2019年12月期間，在小西灣某單位，4度與16歲以下的女童X性交，而被告知道女童X是他的妹妹。同意案情指，被告與母親和胞妹同住小西灣一單位。

案發於2017年至2019年某天，當時年約24歲的被告與14歲的胞妹單獨在家中，兩人靠近在梳化看電影，期間被告聲稱自己有性慾及性器官有反應，為佔便宜，主動靠近擁抱，以陽具接觸胞妹陰道，之後兩人性交約10至30分鐘，期間沒有使用安全套，被告亦無射精。事後兩人各自返回床上。

案情續指，2019年11至12月，被告與女友分手後，再3度與妹妹交歡，過程中沒有使用安全套，胞妹也曾為被告手淫。之後，兩人曾起爭執，從此再沒進行性行為。被告在2021年12月20日晚上被捕，警誡下指「阿sir，我係有同佢發生過性行為」。

案件編號：HCCC 214/2023