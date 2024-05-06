團隊研「隨意通」　視像通話加入圖示　教用長者用電器

資訊科技的迅速發展，「數碼鴻溝」逐漸浮現，長者和弱勢社群更因不懂使用電子產品或電器在生活上更易遇上困難。香港資訊科技學院老師及職業訓練局軟件工程高級文憑畢業生最近開發一個名為「Dokodemo Call 隨意通」的手機應用程式，可利用擴增實境(AR)科技融入視像通話當中，加入箭嘴、圓圈、手指、代表步驟的數字等不同圖示，將抽象對話圖像化，遙距教導長者使用電子產品或電器。

當長輩使用「隨意通」時，可先用鏡頭對準電器或電子產品，讓電話另一端的子女清楚看到儀器。此時，子女可實時在視像畫面中添加不同顏色的AR圖示，如箭嘴、旋轉符號、圓圈、交叉、步驟數字等。長輩即時可在畫面中看到圖示，二人邊對話邊以AR圖示輔助說明，呈現指示和步驟。

資訊科技學院導師郭譽豪指，創作靈感源自一次收到外母的「求救電話」，指新購入的洗衣機有不同的新功能，但在使用時卻無從入手。郭發現單憑言語表達不足以教導長輩，便萌生設計「隨意通」的想法。團隊目前正研究在此應用程式的系統中加入人工智能科技，利用手機鏡頭辨識電器種類，並即時在網上搜尋相關說明書協助用家操作；期望日後與智能設備公司及安老服務社企合作，供長者與照顧者試用系統，進一步完善通話功能及介面設計。