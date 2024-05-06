調查指逾47%子女移民長者留港　團體提醒以老護老將趨向普遍

團體指，「以老護老」的情況相信在「留港長者」老齡化的情況下，會趨向普遍。

香港人口急劇老化，2040年預計長者人數將佔總人口約三分之一。有團體於去年進行調查，發現47.8%長者有1位或多於1位子女曾於過去3年移居外地，當中74.5%的「留港長者」現由伴侣或其他年長的親友照顧，而75歲或以上的年老長者群體佔整體「留港長者」的31%。調查團隊相信，「以老護老」的情況相信在「留港長者」老齡化的情況下，會趨向普遍，帶來更多長遠的照護需要。

循道衛理中心以問卷調查方式訪問205名長者，其中65至74歲長者佔整體調查對象的69%，他們未意識或正視自己長遠的照護需要。留港父母王老太強調自己並非「弱老」，又表示現在還「行得走得」，希望可以繼續自己照顧自己，不用加重子女的心理和經濟負擔。

團隊認為普遍長者現時身體健康，故只會擔心在外子女的生活，以及努力適應自己的社交和心理需要，惟當們隨年紀增長而身體機能變差，自我照顧能力下降，子女不在身邊，因而缺乏家人的支援和照顧，加上未有好好規劃，有機會對社會的醫療系統及社區照顧帶來長遠而沉重的負擔。

為回應社區上長者需要，循道衛理中心預備推行一個以跨專業為本的社區健康計劃-醫家顧計劃，以個案管理模式監察留港長者的身體狀況，提供一站式跨專業共同治理，做到「早發現、早介入、早支援」，由專業團隊為長者提供全方位的專業評估，以制訂個人照護計劃，讓長者可以依照不同專業的建議去調整生活安排及配套。社工亦透過視像模式與外國子女討論長者的狀況、現存或將面臨的危機，並提供照護規劃。