嶺大研袖珍空氣淨化機　成全港唯一奪設計界奧斯卡金獎　

由嶺南大學「嶺大創業行動」團隊所研發及設計的PureAura袖珍空氣淨化機，近日榮獲有「設計界奧斯卡」之稱的iF設計獎2024年度「建築科技產品」金獎，是自獎項於1954年成立至今，全球僅8所獲得金獎的大學之一；亦是唯一一所獲得金獎的香港院校。評選委員會讚揚PureAura是人道主義技術設計的典範，巧妙地實現以低成本製造空氣淨化機，幫助香港低收入家庭改善密閉空間的居住環境。

PureAura專為劏房及細小空間設計，可隨意擺放在狹窄空間的任何角落。特有的可掛牆設計更適合細小雜亂的房間，全新的可摺疊機身設計讓用戶可以快捷裝拆，方便在家中及旅途中使用。經實境測試，證實可減少室內微細懸浮粒子濃度達百分之80至低於5微克╱立方米，長時間使用有望符合世界衞生組織2021年《全球空氣質量指南》的建議目標水平。

「嶺大創業行動」去年初已聯同深水埗民政事務處及深水埗居民聯會組織義工隊，免費送出1,000部初代版空氣淨化機予分間樓宇單位家庭，而生產成本每套連過濾網捐贈價約150港元，額外訂購過濾網則約30港元。

負責該項目的嶺大創業行動總監高永賢指出，香港租金高昂，逾十萬低收入家庭居住在面積小、沒有窗戶或空氣不流通的劏房，廁所和廚房都在同一空間。袖珍空氣淨化機可達到低成本、高效能、易維護的特點，期望可改善香港劏房家庭的衞生條件和健康狀況。