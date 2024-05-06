港島港安醫院引入脊椎手術機械臂　患者術後翌日已出院

醫療科技日益進步，透過機械臂系統的協助，醫生能簡化手術前評估，並更精準進行手術。有本地醫院引入全港首部可應用於全脊椎的機械臂手術系統，可縮短手術時間，並將患者術後痛楚減至最低，有病人術後數小時已能下床、翌日已能出院、3至4周後已大致康復。院方指，新儀器令患者傷口切口及出血量更小，將手術成效發揮至最大。

司徒拔道港安醫院脊椎微創手術中心醫務主管、神經外科顧問醫生梁顯信指，隨着年齡增長、日常姿勢不當的情況下，容易會導致椎間盤突出、退化、狹窄或脊柱側彎的問題，引致神經痛、四肢無力等情況，嚴重者更需要接受椎間融合術或矯型治療。他表示，在現行微創手術下加入最新機械臂手術系統的輔助，傷口切口更小更精準，並減省部分人手程序，進一步縮短患者手術及康復時間。梁顯信解釋，以往應用於脊椎手術的機械臂手術系統，精準度及靈活度不夠理想，因此不算太流行，今次院方引入的最新系統，則可於手術期間同步應用導航系統，藉着人工智能及實時導航，精準植入最貼合患者病情所需的螺絲，將手術成效發揮至最大。

現年40多歲的Oliver Kadhim，兩年前已開始受腳痛、麻、痺所困，嚴重時走路無法超過1分鐘，連工作亦受到影響，經檢查確定患上椎間盤塌陷，並壓着神經線。他曾接受針灸治療及硬膜外藥物注射，但病情仍無改善，最終於3月接受機械臂輔助微創手術，術後數小時後已能下床、翌日已出院，半個月後已能恢復輕量運動，目前已大致康復，每月覆診1次跟進情況便可。

院方亦引入全膝關節置換術機械臂，骨科顧問醫生張文康表示，傳統關節置換手術需要由醫生主觀判斷，並定位股骨及脛骨位置，但患者接受機械臂手術前，毋須接受複雜檢查，只需將X光片上傳至系統，便可以制定個人化3D輔助影像，系統便會精準計算截骨位置，減低出現截骨過多或偏離的情況。他續指，系統亦可客觀評估軟組織平衡的情況，因應患者韌帶的柔韌度，將人工關節位置作個人化調整，比單純依靠醫生觸感經驗更準確。

院方成立機械臂外科中心，提供其他領域的機械臂輔助手術，包括癌症手術、肝、膽、胰手術等。院方指，機械臂具備高清鏡頭及3D解像，比肉眼更清楚了解患者體內情況，讓醫生更立體及集中進行手術；另外，由於手術切口及失血量更小，患者康復更快，亦可以避免傷口後遺症，如切口疝、腸黏連等。