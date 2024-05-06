東區2項公營房屋發展　議員倡加大資助出售房屋比例

政府擬把東區阿公岩村及柴灣近柴灣游泳池，兩項公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程提升為甲級，以配合擬議公營房屋發展項目，兩項工程費用合共約為14億港元。有議員希望項目可以加大資助出售房屋比例，指阿公岩共1,500個單位，但是土地平整便耗資6.3億港元，平均每個單位42萬港元，認為增加資助出售服務比例，有助減輕財政負擔。

政府文件顯示，阿公岩村的工程費用約為為6.311億港元。工程包括平整約2.4公頃工地，包括拆卸一幢工業樓宇，及建造相關的護土牆和斜坡；擴闊阿公岩村里至約7.3米雙線不分隔行車道及進行相關的道路工程，包括建造路口、行人路和行人過路設施等，以連接擬議公營房屋發展等。項目預計由2032/33年度起分階段落成、住宅樓宇座數7座、單位數目約1,500個、預計容納人口約4,000人。

近柴灣游泳池的工程費用約為7.444億港元。工程包括平整約2.3公頃工地及建造相關的護土牆和斜坡；建造一段長約150米、淨闊度約8.2米的雙線不分隔行車道和迴旋處、新設停車灣和進行相關道路改善工程以連接新廈街和擬議公營房屋發展；建造一條長約60米、淨闊度約3米的有蓋行人天橋（包括相關升降機設施）和一條長約95米、淨闊度約3米有蓋行人通道以連接小西灣道及上文所述的道路等。項目預計可落成3座住宅樓宇、單位數目約2,700個、預計人口約7300人，並預計在2034/35年度完工。

議員洪雯指現時公屋和資助出售房屋比例為7比3，資源嚴重向公屋傾斜，而工程位於港島區，認為港島區土地買少見少的前提下，項目更應該提供資助出售房屋的比例，她又指項目工程費用不便宜，阿公岩共1,500個單位，但是土地平整便耗資6.3億港元，平均每個單位42萬港元，因此在房委會財政緊張的情況下，建議增加資助出售服務比例，有助減輕財政負擔。她又詢問東區兩個項目需要長時間的原因。

房屋署副署長梁洪偉回覆指會保留彈性，因應市況變動調整兩者比例。針對項目年期，土木工程拓展署南拓展處副處長陳炳華表示預計兩個項目均在2025年初開工，由於阿公岩第一期沒有牽涉任何私人土地，獲得撥款後會在明年年初動工，而斜坡本身高度較高，第二期在2026年尾才會收到土地，而需要遷拆的建構物也較多，拆卸後才可進行斜坡工程，認為三年多的動工時間是「合理估算」，近柴灣泳池的項目方面，他指工程牽涉27萬立方米泥石量要處理，附近也有學校需要遷就時間，因此限制運作時間。

議員梁熙問及項目相關土方、石方、護土牆的價錢。陳回應指每個工程都有獨特性，兩個工程都牽涉挖泥工程以及石坡，高度差距達到50至60米，平整土地方面，阿公岩村以每平方米計算價錢約為17,200港元，柴灣泳池約為13,800港元。

圖說

阿公岩村的工程費用約為為6億3,110萬。