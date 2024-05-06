科大男生天橋墮下　送院返魂乏術

今午(6日)4時許，一名男子從香港科技大學本科生宿舍1座對開一天橋墮下，倒臥一停車場對開地面奄奄一息，保安發現報案求助。救援人員趕赴現場，將事主送往將軍澳醫院搶救，最終證實死亡。執法人員證實事主姓梁(22歲)，現場沒有檢獲遺書，正調查其尋短原因。

科大發言人表示，墮樓男子證實為科大學生。大學對此深感悲痛和惋惜，並向其家人致以深切慰問及提供協助，亦會為大學師生提供情緒上的支援。科大呼籲同學，同學如在情緒方面感到困擾，可隨時向學務長辦公室尋求協助；大學亦設有24小時心理輔導熱線（8208 2688），服務有需要傾訴的同學。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

「情緒通」熱線： 18111