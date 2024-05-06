最低工資隔靴搔癢　刻薄人哋闊佬自己

最低工資問題爭拗多時，港府近日終於接納建議，將由兩年一檢改為一年一檢並引入「可加不減」機制，新機制得出的首個最低工資水平，將於2026年5月1日生效。2011年《最低工資條例》正式實施，首個法定最低工資金額定於時薪28港元，直到對上一次，即是2023年那次的調整，最低工資為時薪40港元，1年加1港元。有工會向《東呼即應》表示，除「一年一檢」之餘，還要大幅調整最低工資的基本數目。另外，不僅是工資，工人的權益也難得到保障，香港工業意外不絕如縷，罰款阻嚇性不高，不少資方甚至還有「一條人命罰幾萬元」的觀念。有工傷權益組織向《東呼即應》表示，政府目前在保障工人權益方面，仍有很多空間可以做，且罰款過低缺乏阻嚇性；有律師也指，即便員工在公司飯堂受傷，也是受到《僱員補償條例》保障的。

每逢談到最低工資問題，總會有「何不食肉糜」之人捧出「要加人工去問你老闆，樣樣也關政府事麼，40元的工不打，去打42元的工！」港府高官每發言必提到重視工友權益，但保安、清潔等工種，是眾所周知的低薪行業，政府將這類工作外判，招標也是價低者得，而工友則成為了被剝削的群體，領取着時薪40.3港元的工友亦大有人在。早前甚至有議員提出，最低工資不應該有，會削弱香港的競爭力，議員們領取逾10萬港元的高薪，工友的基本權益卻得不到保障。

港九工團聯合總會主席李國強表示，2023年將最低工資由37.5港元加至40港元，當時有約6萬人受惠。根據政府統計處於3月25日發出的一份《收入及工時按年統計調查報告》指出，按每小時工資的百分位數劃分的僱員人數，時薪40港元達17,700人，而時薪少於41港元為43,600人。香港現在四大低薪行業，第一是保安清潔，第二是餐飲，第三是零售，第四是雜項，當中保安清潔佔最多，約有6成人是領取40至41.8港元時薪。李國强還表示，當前政府似乎沒有盡力去提升低薪工友的收入，因為基礎工資過低，除「一年一檢」外，他認為還要大幅調整最低工資的基本數目。

工友的權益得不到保障，不僅體現在工資上，在工業意外的保障上也都是有待改進。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，政府當前在保障工人權益方面，可以做的空間還很多，不論是在法例上還是教育上，都應該做多一些。蕭表示，立法會或議員應該加大力度保障勞工權益，在一些職安健不足的地方多和政府提出意見。蕭又指，去年4月新修訂的違反安全條例，最高罰款可達1,000萬港元，但暫時未見成效，完全沒有阻嚇性。而法庭在判罰上過於依賴過往判例，即便現在增加了最大罰款額度，但判罰結果也與之前差不多。這樣的情況是非常不合理的。蕭還表示，希望有愈來愈多的判罰個案累積，再引發社會討論，這樣才能有機會加大罰款甚至監禁。

其實無論清潔工也好文員也好，僱員都應該知道自己的權益。例如在公司飯堂吃飯或乘坐公司廠車時，也是受到《僱員補償條例》所保障的。律師梁永鏗就表示，如果在公司飯堂內受傷或員工在乘搭公司安排的交通工具時受傷，也能受到《僱員補償條例》保障，但如果員工選擇不在公司飯堂吃飯，或乘搭非公司提供的交通工具，則不受相關條例保障。