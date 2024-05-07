治安警鐘響不停 光天化日也心驚

本港治安不靖，接連發生持刀傷人案更被譏為「國際大刀會」，今次更在日光日白之下發生猖狂的街頭擄人上車案，再度敲響治安警鐘，令市民提心吊膽。根據數字，本港去年錄得逾90,276宗罪案，按年增加28.9%，創近十多年來新高。罪案主要升幅來自詐騙案增加，高逾3.9萬宗，按年增42.6%。而香港更在「全球繁榮指數（安全與保安）」的排名，由2020年的第6名下跌至去年的第16名。

此外，去年共有28宗兇殺案，較2022年減少兩宗；傷人及嚴重毆打共有3,636宗，較2022年上升22宗，和家暴有關上升92宗，三合會有關的傷人案為308宗；行劫案有97宗；爆竊案方面去年有1,354宗；盜竊案共有23,135宗，上升27%，升幅主要來自雜項盜竊、店舖盜竊和扒竊案；勒索案有2,659宗，上升45%，裸聊案已經上升715宗，學生為最大受害群組。至於假難民罪案亦令人憂心，入境處於2021年至今年2月共拘捕1,428名持「行街紙」的非華裔黑工，因干犯刑事罪行被執法部門拘捕人數亦多達2,473人，即合計3,901人，主要干犯店舖盜竊、嚴重毒品罪行、傷人及嚴重毆打等，重災區為港島及西九龍區。