政府稱現時引入人才以內地人佔多數　未來重點吸引東南亞及歐洲人

港府大推「搶人才」各項計劃，「香港．全球人才高峰會」由今日（7日）起一連兩日舉行。勞工及福利局局長孫玉菡出席活動後見記者時表示，高峰會一連兩日，現場已吸引逾1200位參與者，另有2500人登記了參加網上直播，料兩日共有逾7000人次參加展覽。對於現時引入較多內地人才，他又稱雖然現時內地人才佔較多數，但未來會再加大宣傳力度，吸引更多國際人才，包括東南亞及歐洲市場。

孫表示，今次高峰會邀請了20位內地商界精英等，又有約100個參展機構，為人才顯示各類型支援。他指香港作為國際都會歡迎世界各地人才，雖然現時內地人才佔多，但未來會再加大宣傳力度，以吸引更多國際人才，重點將會到東南亞及歐洲市場去吸引人才。他又稱現時內地延長持商務簽注人士逗留期限，以及放寬擴展人才簽注適用範圍，有助加大香港人才高地的角色，新安排仍是剛開始，絕對有信心會帶來良好效果。

孫又稱，今年人才辦舉行第一屆人才高峰會是成功的，因為高峰會集合了世界各地各類型的人才，即使現場沒來，但也會在網上參與。對於近期有本地人才難搵工的情況，他則指本地人才是基石和核心，強調只有當本地人力不足，又要發展經濟時，才會引進海外人力；而本地人力的持續進修資源只有多不會少，輸入外勞前提一定要本地工人有空缺。

政府發言人則表示，大灣區、澳門等地人才也會參加今次高峰會，重申香港需要吸納人才，而香港有不同優勢，包括因應一國兩制有獨特的國際地位，和聯繫內地和國際的兩項優勢，而且稅制簡單，香港亦不止是一國金融城市，並形容本港是全亞洲最易居城市和全球最安全城市之一，加上有中英雙語的優點，不用擔心語言障礙，更有不少風景優美的郊外景點，有助吸引海外人才。