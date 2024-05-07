牙科街症7月起調整初步登記時間　服務前一日晚8時開始

本港緊急牙科服務不足，最新一份《審計報告》揭示2018年至19年度起的5個年度，11間政府牙科診所派籌的名額由4萬多個減至2萬多個。衞生官員在立法會帳目委員會公開聆訊上表示，籌額大幅減少是由於牙醫人手不足問題持續惡化，以及疫情期間要採取預防感染措施，指當局已作出或準備推出多項改善措施。

他說，衞生署由今年7月初起，將調整牙科街症服務的初步登記時間，一律由服務當日凌晨零時，改為服務前一日的晚上8時開始，已初步登記的市民，要在服務時間前半小時返回診所，核對身份及正式登記。衞生署已展開線上電子派籌及登記系統的開發工作，會爭取盡快推出，讓市民毋須親身排隊取籌，並實時顯示11間牙科診所的餘籌名額資訊，確保充分利用所有名額。

至於只在下午提供牙科街症服務的西貢方逸華牙科診所，被指要已登記的病人在上午11時返回診所取籌，但診症時間在下午1時半才開始，他指本周四將調整有關診所的派籌及登記時間，取籌時間由上午11時改為下午1時，服務時間則維持下午1時半開始，相信在新安排下，市民取籌及登記後，可一次過盡快獲得服務，避免需要多次往返診所。

衞生署署長林文健指，牙科街症籌額難以再反彈的原因包括人手問題，指截至上周三，衞生署有108個牙醫職位空缺，佔整體牙醫編制約30%。他又指，根據世衞提升口腔健康的標準，整體人口健康指標是取決於保存牙齒的比例，而隨着技術進步，牙醫不再好像以往般，遇到牙痛的病人時就建議剝牙，而會與病人商量如何保存牙齒，例如杜牙根，牙醫亦會更詳細了解病人的病史，並進行全面的口腔檢查，因此整體診症時間較長。

林承認，牙科街症的籌額並不多，但根據過往經驗，過半數求診人士事實上都並非緊急情況，因此當局認為，與其將資源集中投放在增加緊急牙科籌額，不如投放給弱勢社群，令真正有需要的市民更容易獲得服務。他指衞生署計劃明年開始推行新運作模式，即是透過非政府機構提供牙科服務，相關名額較目前牙科街症增加逾2倍，即是會由目前約2萬個名額增至約6萬個。