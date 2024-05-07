機遇匯人才博覽展今起一連兩日舉辦　有參展單位冀助僱主留人才

為吸引海外人才來港，港府由今日（7日）起一連兩日舉辦「機遇匯人才博覽展」。有份參加博覽會的參展單位LinkedIn香港及台灣總經理吳薇薇表示，今次展覽上攤位設有即場拍攝證件相服務，亦有專人作為人才顧問為求職者檢視履歷表，她又提到近年本港愈趨重視AI（人工智能）及中文語言能力較好的人才，被動求職者大升，希望展覽協助僱主建立品牌形象留住人才。展覽亦有不少已獲批來港的人才參加，雕塑家任哲表示，計劃來港至少5年，未來會續領高才通簽證。

吳薇薇表示，本港現時有大量人才缺口，不少僱主都希望增加其品牌吸引力，現時香港LinkedIn用戶有逾200萬會員，據統計，每秒在LinkedIn 上便會有6個人收到獲聘通知，平台十分活躍。而今日博覽會希望能幫助僱主打造其品牌，僱主也能更容易找到其需要的人才；但就未有數據今日能配對到多少僱主僱員。

她又稱，香港目前好多人才無需主動找工作，以香港人才來說，今年比起過去12個月，被動求職者增加了163%，即是他們非主動找工作，但會接獲僱主的電郵再作面試。她建議僱主要投放資源要培訓人才，同時要留意如何留住人才，避免人才流失。

此外，展覽現場亦有不少已來港的人才參加。任哲近日有份在港舉辦大型展覽，他在去年成功申請高才通計劃，他形容申請過程順利，只需兩至3天已獲批簽證，認為本港的國際性更適合宣傳中國文化傳統，加上本港的多元化和年輕化，有助吸引全球精英匯聚，是一個很好的發展平台。他又指近日舉辦的展覽見市民反應非常好，希望未來也會在港有更深入的發展，故計劃留港至少5年時間，日後會再續簽高才通簽證。