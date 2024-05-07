特別財會：行動不便選民申轉票站2投訴　出錯職員不獲續約

選舉事務處早前共收到29名選民因行動不便，申請編配至其他設於無障礙場地的投票站進行投票的個案，當中接獲2宗投訴 ，調查後涉及職員出錯，該處指已覆檢全數案，並決定而涉事職員在其僱傭合約屆滿時不予續約。

當局書面回覆議員梁熙就財政預算案的提問，指選舉事務處指2宗投訴涉及職員疏忽 因而未有在系統更新相關選民要求轉換投票站的記錄的投訴外，其他個案 均獲妥善處理並最終獲批准其申請。至於該29名選民的投票記錄，基於投票保密原則，選舉事務處不會查證個別選民有否進行投票。

就每宗選民要求重新編配至其他投票站進行投票的申請，選舉事務處會安排2名不同職級的職員負責處理及覆查。為防止同類事件再次發生，該處會在日後的選舉加強查，除了加入更高職級的人員為每個個案進行覆查， 亦會安排另一組人員交叉核對，以進一步防止人為錯誤或疏忽的情況。

該處指在評核員工表現時，部門須作整體考慮，包括受評人在合約期間各工作範疇的表現。除處理上述選民要求重新編配至其他投票站進行投票的申請外，涉事職員在合約期間亦需負責在投票日前跟進投票及點票站的其他選舉安排，與各票站場地負責人 、選舉工作人員及承辦商的職員等 進行聯繫，以及跟進選舉完成後的工作 包括處理選舉物資 。考慮到涉事職員在其他工作範疇以及是次事件的整體表現 ，該處已嚴肅跟進處理， 並經綜合考慮決定在其僱傭合約屆滿時不予續約。

此外，該處已在涉事合約職員的直屬主管評核報告中作出相關記錄，反映關情況，並提醒該職員往後必須小心謹慎處理每宗申請。選舉事務處亦已提醒所有負責處理該類申請的職員， 日後須嚴格按照上述優化的查核機制處理申請，以確保每宗申請得以妥善處理。