特別財會：電子選民登記冊系統4500萬　先後發生3宗事故

去年底區議會選舉投票日發生的電子選民登記冊系統故障，投票一度暫停。政府指該套系統合約為4,500萬港元，曾出現3宗事故，分別是選舉委員分組界別選舉、立法會換屆選舉及區選。

當局書面回覆議員葉劉淑儀就財政預算案的提問，指選舉事務處在2020年就提供電子選民登記冊系統的設計、供應、實施和維護的服務進行公開招標，當時共收到3份標書，並於2021年1月批出合約，該合約價值約為4,500萬港元。

在電子選民登記冊系統啟用後，涉及該系統的事故共有3宗，例如2021年選舉委員會界別分組一般選舉，在其中1個投票站內裝有電子選民登記冊系統應用程式的平板電腦的內置時鐘較天文台的標準時間慢了約2分鐘，因而在平板電腦讀取已發選票數目時較系統的記錄少了2票。

及至2021年立法會換屆選舉，其中7個投票站的電子選民登記冊系統受電力、網絡連線或運作不穩定的情況所影響而導致須暫停投票3至22分鐘。至於2023年區議會選舉電子選民登記冊系統 在投票日當天晚上發生故障，令各投票站未能使用系統發出選票。

選管會已在區議會選舉報告書中就電子選民登記冊系統故障事故提出一系列的改善建議，包括提升選舉相關系統的可靠性及穩定性，以確保日後的選舉順利及安全有序進行。選舉事務處會積極跟進和落實有關建議。選管會會適時公布報告書的內容及建議。

此外，政府於去年11月推出新措施，要求各部門須把大型電子系統交由資科辦安排的獨立第三方進行額外的系統容量和負載測試。在未來的選舉中，選舉事務處會按有關要求，將電子選民登記冊系統的修改情況交由資科辦安排的獨立第三方承辦商進行獨立負載及壓力測試，並審視及跟進資科辦所確認的測試結果及建議，相信此舉將有助進一步確保系統的安全性及穩定性。