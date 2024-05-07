皇后山街市租用情況惹關注　當局擬提新措施改善濕街市出租率

近日有議員關注皇后山街市的租用情況，房屋局常秘、房屋署署長羅淑佩今日(7日)在社交網表示，上月中她特意往皇后山邨和山麗苑視察一個下午，除實地考察皇后山擴展區的居屋地盤，及參觀公屋單位和設備外，亦特意前往停車場和商場，觀察該處商業部分的整體營運情況，認為該處商場人流、生意均不俗。

羅淑佩表示，目前皇后山商場的總體出租率為99.39%。她到訪時正值下午放學、放工時間，當時觀察所見，商場人流、生意也不俗，亦沒見到吉舖。而濕街市方面，現時出租率大概為70%。她得悉空置的檔口主要出售熟食，有關生意較可能受季節性波動和居民消費模式改變，如叫外賣及北上購物等影響，故出現吉舖亦可理解。至於其他新鮮食材檔口生意則正常。

她指房屋署已要求濕街市的總承辦商尋找熟食店外的租戶，承辦商亦試圖在租用年期方面提供彈性，租戶如果希望訂立短期租約也可考慮。她指完全明白政策必須因時制宜，會在商戶續約時或在尋到新租戶後，靈活地訂定符合市況的新租金，亦會在節日期間增加宣傳和提供優惠，吸引居民消費。