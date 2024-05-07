多兩機構納廣東院舍計劃　議員促綜援長者改內地養老

本港人口老化問題日趨明顯，長者照顧服務備受壓力。社會福利署宣布，兩間位於佛山、深圳的安老院舍，昨日(6日)起將納入為廣東院舍照顧服務計劃下的認可服務機構，目前正在資助長期護理服務中央輪候冊上輪候院舍照顧服務的長者可提出申請。有議員建議將計劃擴展至所有領取綜合社會保障援助(綜援)計劃的長者，。

立法會福利事務委員會主席鄧家彪今早(7日)在電台節目表示，去年暑假與勞工及福利局局長到大灣區考察，先後走訪了4間內地院舍，認為他們的硬件較香港好，不只是面積或設施，內地更較強調醫養結合，形容內地院舍猶如一個退休度假村，有全科醫生及藥房，可會診部分較簡單疾病。

他又指，今次率先作試點的兩間養老機構，都是強調有免費門診及駐院服務，可即時就醫兼配藥，屬一個頗大的賣點，加上如今愈來愈多人認同廣東省的醫療水平，部分「相信一定要回港看醫生的需求」將慢慢減退，尤其現時很多重症病人已專程前往內地看病，因性價比問題而到內地買藥。

鄧認為，整個政策必須以人為本，並以長者需求為本，即使是由慈善機構或非牟利機構營運，都會存在競爭，面對日益增長的需求，他同意應該進一步擴大規模，大灣區不同城市可以提供多一個選擇予香港長者。

另外，他提到現時領綜援的長者中有部分無接受統一評估，直接入住私營安老院，數據顯示，政府發放的綜援開支每月約9,000多港元。鄧指出該部分錢絕對可在內地購入一個條件不錯的住宿，故促請當局考慮讓住在私營安老院、領綜援的長者改往內地相關機構養老，相信可提升長者生活質素。