特別財會：過去3年內地人被歧視查詢25宗 族內歧視暫不立法

在過去3年，平等機會委員會共接獲25宗有關內地來港人士懷疑因其內地身份而被歧視的查詢，佔同期接獲查詢的總數不足0.1%，而期內並沒有接獲任何相關的投訴個案，當局指暫時不會就族內歧視立法。

議員梁熙就財政預算案書面提問，指現行的《種族歧視條例》並無明文規定平機會不可處理有關「族內歧視」的問題。然而，近年絕大部分有關歧視及中傷在港內地人士的投訴均由旁觀者或第三方作出，而不是由受屈人作出。在此情況下，平機會無法採取進一步執法行動」，當局有否就此開展主動調查，針對有對向內地旅客作出族內歧視的店舖進行搜證並依據結果作進一步跟進，如有詳情為何，如否原因為何？

他又引述平機會主席去年3月21日曾於電台表示，研究就族內歧視進行立法並期望於年內提交草案予立法會，問及當局現時的準備工作、就展開相關立法工作涉及的人手及開支為何？

當局除交代有關查詢數字外，強調政府一直致力構建和諧、共融、關愛社會，並不時檢視現行反歧視條例的保障和執行情況，以確保條例符合社會需要。自去年疫後復常通關以來，內地與香港兩地居民迅速恢復頻繁往來，社會氣氛亦大致平和融洽。在今年2月立法會政制事務委員會討論相關議題時，部分議員表示平機會應透過宣傳教育以加強推動社會共融；而以立法方式處理有關問題反而可能會造成社會分化和撕裂，按目前情況似乎暫無此必要。

政府與平機會對相關意見亦表示尊重，並同意透過宣傳教育促進兩地居民民心相通，相互尊重，是最適切的做法。