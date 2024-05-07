食安中心推便利通關安排　縮港產食品輸往內地通關時間

食物環境衞生署食物安全中心發言人今日(7日)表示，有關《輸內地香港製造食品安全監管及口岸便利通關合作協議》的新措施，將於本月21日推出。符合特定要求的港產食品，在內地海關實地查驗無異常，則可在抽樣檢測後直接放行，毋須等待檢測結果，以縮短通關所需時間，保障香港輸往內地食品的安全及促進貿易便利化。

便利通關安排首階段先涵蓋三大類食品，包括飲料及冷凍飲品（不包括含酒精類及奶類飲品）；餅乾、糕點及麵包，以及糖果及朱古力（包括朱古力、代可可脂朱古力及其製品）。實施相關安排的內地口岸，包括深圳海關轄區口岸及拱北海關轄區口岸。根據政府統計處資料，去年年相關類別的港產食品輸往內地的出口貨量共超過5,170萬公斤，貨值約為28.4億港元，佔同年輸往內地所有港產食品總貨值約56%，以輸往內地所有港產貨品總貨值計則約為11%。

在新措施下，有意參與的本地食品生產商，需向食安中心申請「便利通關准許」；食安中會審核有關食品生產商的資格，相關要求包括持有由食環署簽發的有效食物製造廠牌照，食品須於牌照指明的食物製造廠內製造，而食物製造廠具備獲認證的食品安全管理系統，即ISO 22000或HACCP證書，並須符合中國國家標準及法規。食品生產商再按每批次出口到內地的食品，向食安中心申請「動物製食品衞生證書」或「食物檢查證書」。此外，有關食品批次亦須附有「CEPA原產地證書」。