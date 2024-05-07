港大非禮案脫罪男生　疑校舍內危坐獲救

今午(7日)12時32分，香港大學校舍有保安員報案，指一名男子在百周年紀念校園賽馬會教學樓平台危坐，懷疑企圖跳樓尋短。消防接報到場，成功遊說男事主返回安全位置，他並無受傷，由救護車送往瑪麗醫院治理。

消息指，涉事男子為被捲入港大Ocamp非禮案的20歲男生鄧皓然，他被控一項非禮及一項普通襲擊罪，昨日(6日)在粉嶺裁判法院獲判無罪。他獲救後聲稱感不開心，但無意尋短。

據了解，昨日在網上討論區中，有網民發帖自稱為鄧皓然，指自己因事件而被公開身份名譽受損，半年來承受巨大心理壓力，並因患上抑鬱症無奈休學，文中亦透露自己曾想過在港大天台輕生。

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