涉違國安案　周達權頂證指需向黎智英及Mark Simon等匯報

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日(7日)在西九龍法院(暫代高院)續審。蘋果高層周達權今午出庭頂證黎智英，指自己在職期間，需向黎智英及Mark Simon等匯報。

周達權今午穿黑色西裝出庭作供。他同意，2022年2月，他獲控方發出免予起訴書，只要他在黎智英涉嫌欺詐科學園案，以及在這宗國安法案中作供，控方將不會就相關控罪提出檢控。周指，他在1993年加入壹傳媒，擔任財務總監，2019年至2021年7月期間，他曾任職壹傳媒營運總裁、公司秘書、行政董事等職位。《蘋果日報》於2021年6月停運，同年9月，他辭去集團所有職位。

周續指，任職壹傳媒期間，他的職責包括處理廣告營銷，協助管理財務部、行政部、發行部及法律部等，他需向黎智英、Mark Simon等人匯報。

本案共涉12名被告，其中李宇軒及陳梓華已在2021年8月，承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑。李宇軒及陳梓華早前已作供完畢。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、2名主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)，則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。張劍虹、陳沛敏及楊清奇，已先後以從犯證人身份出庭作供。

案件編號：HCCC 51/2022