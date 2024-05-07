酒店內連劫三女　色心起姦一事主　狂徒換衫逃中山落網

澳門路氹發生酒店連環打劫案，其中一名女事主更遭強姦。當地執法部門今日(7日)表示，一名內地男子昨日(6日)凌晨在路氹一酒店房內，持刀姦劫一名剛相識的女子，不足1小時再於同一酒店大堂假扮換錢黨，打劫另外兩名女子，前後涉款逾3.4萬港元現金及財物。該狂徒事後離境逃到內地，並在案發不足12小時於中山坦洲落網。

被捕內地男子姓白，25歲，報稱無業。案情指，一名內地中年婦報稱昨日凌晨4時在案發酒店大堂結識涉案男子，二人其後轉到酒店房聊天，期間對方突然取出一把長約10厘米的折疊水果刀，並劫去4,000港元現金，其後歹徒色心頓起，繼續要挾事主並發生性行為，過程中有安全措施。

男子犯案後逃離現場，女事主在昨日早上近6時透過酒店職員協助報案。在澳門執法人員調查期間，當局於同日早上7時40分再接獲同一酒店職員通報一宗持刀行劫案，且屬同一男子所為，調查顯示，他在姦劫上一名女事主後，直接前往案發酒店大堂假扮換錢黨兜搭一名女途人，再假借到酒店房交易時，亮出水果刀打劫，該女子及其女友人被劫去一個價值2.5萬元人民幣(折合約27,608港元)的金鈪及5,000元人民幣(約5,521港元)現金，過程中兩女分別前臂及頸部受傷。

狂徒得手後離開現場逃去，期間更換衣衫逃避追查，最終成功離境逃回內地。澳門執法部門其後與內地當局聯絡，並在廣東省公安廳協助下，案發不足12小時內，於同日黃昏時分在中山坦洲成功捉拿涉案男子。