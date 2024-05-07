「屠龍小隊」領導者黃振強指自己想殺執法人員　否認為錢犯案

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（7日）在高等法院續審。認罪被告黃振強接受盤問時指，自己想殺執法人員，但並非想濫殺無辜，也否認為錢犯案。

黃振強續接受辯方大狀盤問。黃說想殺執法人員，不計較殺到其他人，但強調並非濫殺無辜。辯方質疑，黃以殺執法人員為餌爭取眾籌，黃回答說，這不過是作為招徠，否認為錢示威。另外，黃振強供稱，從律師口中告知，若他擔任控方證人，最多會獲扣減一半刑期。黃承認希望得到減刑，但強調他之所以出庭作供，是因為自己想交代事件。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。控罪串謀者包括黃振強。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023