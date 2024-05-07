華豐大廈奪命火　區議員轟政府「永遠就係死咗人就不了了之」

華豐大廈三級火造成5死40傷，引起社會關注舊樓消防安全問題。 油尖旺區議會今日（7日）討論相關事項，會上有區議員批評每次有大火「永遠就係死咗人就不了了之」，促當局「快啲做嘢」。有議員又指華豐大廈近日出現爆竊案問題，要求執法部門加強華豐大廈巡查。

區議員許德亮指從1996年嘉利大廈大火、2008年嘉禾大廈大火，2020 年廣東道大火，甚至是次華豐大廈大火，每次都有傳媒和社會人士關注，「但永遠就係死咗人就不了了之」，指自己多年前在嘉禾大廈大火後己促消防處助三無大廈協助遵辦，希望多年的火警教訓能令政府「快啲做嘢」。

政府早前指會引入針對不合作業主的條文，防止有人阻礙法團遵辦法例的要求 ，區議員黃建新期望修例能以支援業主角度多於懲罰，關注何為阻礙法團遵辦，如果小業主行使權利不出席會議、 不願意夾錢、因工程質素或造價等原因反對工程，是否屬於阻礙法團遵辦消防令，強調不希望「做太多罰嘅嘢」。

早前華豐大廈天台發生多宗盜竊案，包括低層單位接連被人爆竊，亦有兩部控制升降機價值約20萬港元的電路板更不翼而飛，區議員黃舒明關注近日華豐大廈出現打劫的情況，要求政府加強善後工作。另一區議員葉傲冬指過去業主面對招標難招標貴的問題，促政府加強協助，又指油尖旺出問題的樓宇都面對需要維修的問題，但卻在集資上都出現爭拗，要求政府修訂法例。

政府重申關注消防安全問題，強調明白部分小業主，如三無大廈業主都有困難，政府正修例希望授權協助市民代辦工程，又指當局除修例賦權協助有需要人士代辦工程外，亦會加大不遵辦工程的罰則，期望加強阻嚇作用，又承諾會加快修例工作，相關法例將會在2024年內交到立法會進行審議。