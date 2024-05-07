東區後日起辦活動賀譚公誕　周六晚夜光舞龍巡遊筲箕灣

每年農曆4月初八均是「譚公誕」，今年則在下周三(15日)。東區民政事務處、東區區議會和筲箕灣社團聯會將於翌日，即本周四(9日)起一連9日在筲箕灣舉辦慶祝活動，包括綜藝晚會、粵劇晚會、飄色巡遊及醒獅比賽等。其中，本周六(11日)晚上將會舉辦「閃耀東區夜飛龍」活動，逾300米長的巨型夜光舞龍由東區文化廣場巡遊至筲箕灣東大街一帶，期間會沿途向市民派發經改良口感及味道的全新「譚公福餅」。

該條夜光舞龍由10段拼接而成，運用超過900米LED燈泡串，耗時3個月完成，要逾200人舞動，龍頭則運用傳統紮作工藝，會展現微笑表情，亮燈後會呈彩色。大會亦邀請東區居民，以龍的造型裝扮參與活動，希望可打破世界紀錄。

東區民政事務專員兼東區區議會主席陳尚文表示，活動配合18區日夜都繽紛，期望能吸引市民夜間外出玩樂及消費，振興區內經濟。東區區議會轄下提振地區經濟專責工作小組主席林心廉則指，活動獲超過70個商戶參與，推出一連串限定的飲食和消費優惠，商戶亦會延長營業至晚上。而居民在活動指定商戶消費滿400港元，可換領維港遊船票2張。