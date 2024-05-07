花墟部分路段不納入重建　區議員促市建局一併發展

區議員促市建一併收回花墟道38至48號一帶的物業重建。

市區重建局近月宣布啟動「洗衣街/花墟道重建計劃」。油尖旺區議會今日（7日）召開會議有區議員促一併收回花墟道38至48號一帶的物業作重建，質疑如果市建局不協助重建「仲有邊個要佢」。市建局指城規會將會就重建項目進行兩個月的法定諮詢，去決定花墟道38至48號樓宇能否加入重建項目。

重建項目涉及6個地盤，總面績約29315平方米，將透過「地積比轉移」和「一地多用」等模式，興建商住和政府、機構或社區設施，及發展「城市水道」，惟未有包括花墟道38至48號一帶的物業，油尖旺區區議員黃舒明指出不少當區居民均要求重建，而事實上以花墟道38至48號物業的情況難要求私人發展商重建，期望「市建局幫幫手」收回該處作重建。

另有區議員同樣要求重建，指當區居民曾尋求私人發展商收樓重建，惟最後爛尾收場，而且該位置的樓齡將近80年，質疑如果物業附近的大廈都開始重建「仲有邊個要佢（花墟道38至48號物業）」，坦言「呢啲鹹水嗌佢整返都嘥藥費」，要求市建局提供協助，包括考慮公私營合作。

市建局代表指曾與街坊見面，而由於地積比達上限因此不能加入重建範圍，而且目前希望重建和反對重建人數不足全數，又指未來城規會將就重建項目進行兩個月的法定諮詢，去決定花墟道38至48號樓宇能否加入重建項目，事實上過去亦曾有大廈透過有關方法自行加入市區重建項目。

另一區議員楊子熙則關注市建局有地底停車場供上落貨，但關注地底停車場的出口為水道公園，擔心花販在該處會否出現「人車爭路」，問到該局會如何處理。市建局代表承諾將確保不會花販與市民爭路，該局會加建道路方便出入。