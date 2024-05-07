塌樹數目「三級跳」近5年之冠　部門跟進數字不增反減一半

香港每年都有不少塌樹事件，尤其是颱風季節，情況更常出現。根據立法會特別財委會文件，去年政府部門所接獲有關樹木投訴及查詢，按年升近8,000宗，為過去5年之冠；全年的樹木事故數目、損毀車輛或建築物個案亦是5年來最高。其中8號及10號風球後倒塌的樹木更達4,790棵，比前年的1,322棵升超過3倍。不過有關部門發現有問題的樹木數字，以及已完成風險緩解處理的樹木數量卻比前年銳減超過一半，移除有問題樹木數量更減至前年3分1。部門解釋指數字急升，是受到超強颱風「蘇拉」及強颱風「小犬」影響。

去年政府栽種樹木比前年減少4.2萬棵，全年種28.7萬棵。而去年收到有關樹木的投訴就升超過一半至2.4萬宗。當局指投訴內容涉及不同範疇，例如影響景觀、街燈，樹木有健康或結構問題等。而由於個案情況有別，樹木所處位置亦會影響工作安排，由接收投訴至完成工作，時間可由數天至數月不等。根據部門所提供的資料，所有發現有問題的樹木亦已於同年跟進處理。

局方表示，每年風雨季前，樹木管理部門會為高人流車流地區樹木作風險評估，再按結果採取適當的緩減措施，包括修剪樹冠、移除枯枝等，若樹木有倒塌風險，部門則會盡快移除。由2019年至2023年，每年部門發現有問題樹木平均約為2萬棵。不過數字於去年大幅減少至9,431棵，跌超過一半，其中僅1,961棵被移除。然而，去年樹木事故數目為過去5年之冠，有383宗，按年升108宗；而涉及車輛或建築物損毀的個案就有170宗，比前年多35宗；可幸的事，因事故造成的傷亡微跌3宗，全年只得17宗。部門指， 去年樹木倒塌數目明顯增加是因為受到超強颱風蘇拉及強颱風小犬影響 。