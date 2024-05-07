引高端人才南下　議員冀廣東省放寬144小時便利簽證

政府希望促進高端人才「南下、北上」雙向流動的措施，與內地合作「南下」人才簽注及商務簽注以及「北上」一簽多行簽證。立法會保安事務委員會今（7日）討論有關措施，有議員問及這些措施是否只有香港有；亦有多位議員希望廣東省144小時便利簽證可再放寬。

議員鄧家彪詢問是否全球只有香港特區獲得這些便利，又詢問獲批簽證的中心有否容量上限。當局回覆指相關措施香港獨有，即便是澳門也沒有，而中國簽證處會特別為香港公司外籍僱員提供便捷處理，目前未收到反映指處理量有問題。旅遊業界議員姚柏良指2000年廣東省已經有144小時便簽，但便利度不夠，而新形勢下，中國已經有很多互惠免簽的地方，詢問香港會否推動進一步放寬144小時便簽。當局表示會和業界及內地再商討。

另一議員陳沛良指香港積極推行盛事經濟，但根據短期活動訪客的便利先導計劃，去年12月底，創意產業以及航空業受惠人數均為0，詢問為何反應不理想。當局回覆指短期計劃的項目需要和相關部門掛鈎，而現階段創意產業活動航空產業未有相關計劃。

針對香港非中國籍居民出入內地口岸手續繁複問題，議員黎棟國指如有合適機會希望向內地反映，讓持多次往返簽證的外國人可以增添便利，陳克勤也表示未來發展北部都會區後，很多人會到內地、北都工作，希望有香港永居身份的外籍人士可在大灣區自由出行。當局回覆指會和內地部委商討，讓香港永久居民的外籍人士有相類似的回鄉證安排，不過他指由於回鄉證可在全國通行，因此細節仍需要商討。

圖說

政府希望促進高端人才「南下、北上」雙向流動的措施。