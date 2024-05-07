海防道珠寶店遇劫時無客人　至少4人擎槍制服匪徒

今日(7日)遇劫的尖沙咀海防道珠寶店開業10多年，負責人陳先生經歷過2次被匪徒打劫。陳表示，5名蒙面匪徒進入店舖後，即時指嚇職員走到一邊，幸好當時店內沒有客人，10多名職員只好按對方要求走到一邊，但有女職員因初次遇上打劫受驚。

不過，當匪徒扑爛2名個玻璃飾櫃後，即有蒙面執法人員衝入店內，4至5人拔出佩槍喝令匪徒不要動及「踎低」，他們也聽話蹲下，跟住人員把他們制服，慶幸無人受傷。匪徒專門向該2個飾櫃埋手，相信事前有人踩線，知道該2個飾櫃內盛有價值逾千萬港元的名錶。匪徒扑爛飾櫃時有手錶跌落地，經檢查後證實手錶絲毫無損。

陳續稱，只要玻璃飾櫃被猛力扑打，就會自動觸動警鐘，他們毋須人手按鐘。他又指，事前無收到任何通知店舖被劫，而匪徒雖然蒙面及操廣東話，但一睇就知道他們並非華人。現時全部手錶都可以查得到，除非有特別渠道售賣賊贓，否則打劫得來的手錶好難「甩到手」。他又補充，近年確實聽到好多珠寶店被劫新聞，相信加強巡邏有助減少劫案，店舖,將會加強保安措施。