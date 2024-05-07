新法治療延存活期　八旬患者停藥2年無復發　組織促納資助

號稱沉默殺手的腎癌在本港為常見但容易被忽視的癌症，相關新症數目在10年間大幅上升，屬男性十大癌症之一。由於腎癌早期病徵並不明顯，病人發現時往往已屆晚期，對各種藥物治療反應不佳。有相關國際研究數據顯示，「免疫標靶聯合治療」比傳統單標靶治療效果更好，可延長患者無惡化存活期逾倍，有八旬病人約2年前停藥，至今無復發。相關組織指，相關治療已獲國際認可為晚期腎細胞癌第一線治療，促請當局加快將有關藥物納入資助，讓患者受惠。

根據香港癌症資料統計中心數字顯示，腎臟及膀胱除外其他泌尿器官的癌症，是2021年男性第7大常見癌症，其整體新症數字由2012年的541宗增至2021年的921宗，10年間增加70.2%；921宗新症中，494宗發病年齡為65歲或以上，比率達53.6%，每10萬名港人中，平均約12人患腎癌。

早期腎癌可能出現一些輕微的徵狀，若及早發現，可進行全腎或部分腎臟切除手術、冷凍治療、射頻消融術或放射治療等；若腫瘤已出現轉移，則一般需要使用全身性藥物治療，根據美國癌症協會數據，轉移性腎癌5年存活率下降至19%。香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿表示，單藥標靶治療反應率相對較低，對中至高風險患者作用不太理想，其後出現雙免疫組合治療，療效較好，但對約20%患者沒有幫助；直至近年出現的免疫標靶聯合治療，兩種藥物互相配合能產生協同效應，更有效抑制腫瘤細胞生長。

潘明駿引述最新第三期國際臨床研究，參與研究的712位患者中，使用免疫標靶聯合治療的患者，無惡化存活期中位數為23.9個月，比單藥標靶治療的9.2個月延長約1.6倍，另外死亡風險低21%、客觀緩解率高出近倍，出現病情惡化的機率亦較低。他指，聯合治療能更有效縮小腫瘤，大大減輕病人所承受的痛楚，而常見副作用包括高血壓、低甲狀腺性功能症、腹瀉、降低食欲和疲倦等，也有機會出現炎症性副作用，一般可用輔助性治療處理。

今年82歲的黃先生，於2020年確診第四期腎細胞癌，並發現多處骨轉移、肝及肺部轉移，當時出現明顯血尿、呼吸困難兼多處骨痛等症狀。他於同年5月接受左腎部分切除手術後，開始進行「免疫標靶聯合治療」，至翌年5月已達致接近完全緩解，最後於2022年停止治療，當時檢查結果顯示已完全缓解，至今未有再接受治療，亦未出現復發。

癌症資訊網慈善基金表示，美國國家癌症治療指引及歐洲腫瘤學會治療指引，已將免疫及標靶聯合治療列為一線治療轉移性腎細胞癌的標準及優先治療方案，惟醫管局並未將此治療納入藥物安全網，促請當局盡早將治療納入關愛基金，讓本港腎癌病人直接受惠。