特別財會：過去5年124公務員被革職　主要涉冇打疫苗及擅離職守

據政府在特別財委會的書面答覆顯示，過去5個財政年度，共有1995名公務員須接受簡易紀律行動，當中最常見的不當行為包括違反政府或部門規則及規例、疏忽職守、辦公室內不當行為、不服從上級等。而共有1124名公務員須接受正式紀律行動，當中有124人被革職。

政府表示非常重視公務員的品行操守，對違法及違規公務員絕不姑息。而紀律行動可分為簡易及正式紀律行動兩種。就公務員事務局根據《命令》而召開紀律聆訊的個案而言，過去5個財政年度，平均有74%的個案可在9個月內處理，即由通知涉事人員展開聆訊程序，至徵詢公務員敍用委員會對懲罰建議的意見；無須召開紀律聆訊的個案中，即曠職及被裁定觸犯刑事罪行的個案，平均有95%的個案在3個月內處理，

文件顯示，過去5個財政年度，共有1995名公務員須接受簡易紀律行動，當中最常見的三類不當行為依次為違反政府或部門規則及規例、疏忽職守、辦公室內不當行為／不服從上級等。當中共有1124名公務員須接受正式紀律行動，當中涉及的嚴重違規違紀個案為524宗，至於被法院裁定干犯刑事罪行並須接受正式紀律行動的個案共600宗，大部分為違反道路交通條例個案，其餘的個案包括盜竊、欺騙／欺詐／偽造文書等。

接受紀律行動的人當中有124人被革職，其中屬於總薪級表第14至49點或同等薪點有16人，總薪級表第14點以下或同等薪點有46人，督察級公務員有6人，員佐級公務員有56人。當中涉及的不當行為包括未能符合疫苗通行證要求，有21人；擅離職守／不守時，有20人；有損政府聲譽的不當行為；違反部門／政府指引／規例；辦公室行為不檢等等等，合共有50人。餘下人士涉及刑事罪行，其中涉及店鋪盜竊／盜竊有18人、性罪行有14人、欺騙／欺詐／偽造文書有7人，連同其他刑事罪行合共有74人。