特別財會：22/23年度逾萬公僕流失　辭職人數增至3863人

公務員持續流失。政府提供的數字顯示，2022/2023年度公務員流失人數為10,126，流失率為5.7%，當中逾半屬於退休，而辭職數為3,863人，較2022/2023年增加129人，革職者則增至47人，較2021/2022年度增加12人，增幅近35%。

公務員事務局回覆議員管浩鳴就財政預算案的提問，指在2018/2019至2022/2023過去5個年度，公務員流失人數分別為8,557、8,311、8.494、10,487及10,126，而與該年度開始時實際人數相比，流失率分別為5.0%、4.8%、4.8%、5.9%及5.7%。

在2022/2023年度有逾萬公務員流失，離職原因以退休居多，有5918人，但較上年度的6,310人為少，但辭職的人數卻有所增加，由2021/2022年度的3,734人增至2022/2023年度的3,863人。被革職者有47人，而終止服務有46人，至於合約期滿亦有78人。

至於公務員流失的年齡層方面，60歲或以上有輕微增加，由2021/2022年度的4,100人增至4,156人，而30至40歲以下亦由1,367人增至1,517人，即增加150人；20至30歲以下有997人；40 至50歲以下有965人；50至60歲以下有2,490人。