特別財會：逾8.2萬人次參觀主教山配水庫　當局續研保育活化

逾百年歷史的深水埗主教山配水庫於2020年底被發現，翌年被評為一級歷史建築。政府在2021年底起設導賞團，有限度開放該配水庫予公眾參觀，截至今年2月底，逾8.2萬人次透過導賞團入內參觀，當局將繼續就配水庫的長期保育和活化收集意見。

當局於2021年3月為主教山配水庫推出虛擬導覽，同年12月設導賞團，不足兩月因疫情一度停辦，後於2022年5月復辦，同年10月增設自助導賞遊，讓公眾認識和欣賞其歷史背景及內部建築特色，從而提升對水務歷史建築及文物保育的意識。根據當局提交予立法會財務委員會的文件顯示，截至今年2月底，共錄得82,266人次透過導賞團及自助導賞遊入內參觀，而今年首2個月則錄得6,966人次參觀。

另外，當局透過問卷收集參觀者對保育及活化配水庫的意見，根據現階段所收集的意見，市民認為活化後最適合的長遠用途為水務歷史博物館、公共活動空間及藝術文化活動場地如圖書館、博物館等。當局指，正審視公眾意見，並研究各保育和活化方案的可行性，以及擬訂進一步細節，將繼續收集相關持份者意見，並繼續將配水庫開放予公眾參觀。