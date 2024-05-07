據悉港鐵觀塘綫部分車站　將陸續停運一天

港鐵暑假服務有大變。消息指，港鐵觀塘綫部分車站需更新設備，將於暑假期間陸續停止服務一天，港鐵明日(7日)會開記招交代。

據悉，相關車站包括太子、旺角及油麻地等，現時觀塘綫部分路段隧道樓底較高，多年來只靠收車的短暫時間維修保養，經歷多年通車後，港鐵認為有需要更多時間，更新隧道支架等硬件，提升鐵路安全。在停運期間，乘客可轉乘荃灣綫或屯馬綫，港鐵亦正考慮安排接駁巴士，接載受影響乘客。

有港鐵乘客表示，每日都乘搭港鐵上班，車站停止服務會帶來不便，預計即使港鐵提供接駁巴士，上班時間亦會增加15至20分鐘，希望港鐵在周末或公眾假期才停運。亦有乘客指，若港鐵在停運期間提升設施，提高列車服務的安全性，停運整日都可以接受。

曾任九廣鐵路主席的議員田北辰會相關安排表示支持，認為有助提升鐵路安全，又以澳洲為例，當地鐵路線停運整個周末維修可謂「家常便飯」，但本港社會繁忙，「一星期猶如有8天」，停運整個周末並不可行。他相信港鐵陸續停運車站更新設備的做法，可能維持數年，若選擇周末日子停運，再安排接駁交通，問題應該不大。