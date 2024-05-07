都大考試試題外洩　教師誤當模擬試題發予學生

都會大學日前發生試題外洩事件，教育及語文學院有教師於中國語文運用(2)(CHINE230CF)開考前1天，即上周三(1日)誤將考試試題當作模擬試題，發送給全班19名學生，有考生在應考相關科目時發現試題完全一樣。事件發生後，學院諮詢全班學生替代方案安排，最後決定以功課形式取代相關評核。都大今日(7日)表示已提醒教師必須格外小心，避免同類事件再次發生。

有應考該科的考生稱，從同科的朋友中取得模擬試題作練習之用，結果上周四(2日)應考時發現模擬試題及考試試題的內容一模一樣。其後教師於上周六(4日)聯絡應考的學生，商討以功課或重考的方式解決事件，惟部分學生在考試後已離開香港，最後只可以功課形式取代評核成績。

都會大學回覆指，校方於上周四考試當天知悉事件，並得悉相關教師於上周三誤把考試試題當作模擬試題，傳送給全班共19名學生。事件發生後，學院已即時以電郵諮詢全班學生替代方案安排，由於部分學生考試後已離港，未能安排重考，故此，學院將有關評核改為功課形式，要求學生在指定日子繳交，所有同學亦一致表示同意有關安排。校方已提醒教師必須格外小心，避免同類事件再次發生。