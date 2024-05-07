特別財會：18區日夜繽紛開支不明　未有活動出席人次商戶盈利

政府在今年上半年舉辦「18區日夜都繽紛」活動，在各區舉辦巿集、嘉年華等。有議員早前要求政府交代日夜都繽紛的活動開支，以及參與人次等數字，惟當局卻指活動以現行資源推行，故沒有相關數字，亦未有提供所有日夜都繽紛活動的出席人次，以及商戶的盈利金額。

議員陳克勤和黃俊碩早前在特別財委會期間，要求政府以書面形式交代日夜都繽紛的活動開支、最多人次參與的活動及其參與人次，以及當局如何評估日夜都繽紛的成效。政府回覆二人表示，當局在今年上半年舉辦的日夜都繽紛，目的為市民提供各式文娛消閒節目，以帶動市面熱鬧氣氛，而活動已在今年1月下旬起陸續推出，截至今年3月底共舉辦二十多項，認為可成功吸引市民前往打卡及感受節目氛圍，而商戶普遍亦反應正面，表示人流暢旺，以及對推廣生意有一定幫助。

不過當局就未有提供所有日夜都繽紛活動的出席人次，僅表示觀塘市集為期23日錄得80萬人次入場、黃大仙3日有11.4萬人參加，而元朗3日亦有12萬人次，又指商戶基於商業考慮，未有透露實際盈利金額。

當局亦稱民政總署以部門現有資源及人手推行「18區日夜都繽紛」一系列活動，因此並沒有有關開支的分項資料。