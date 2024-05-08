新不如舊考耐性　議員對立法會新電梯有彈無讚

因今屆立法會增加議席，立法會綜合大樓進行擴建工程，連帶電梯亦汰舊換新，換上智能分配系統的新電梯，然而第一組4部新電梯由去年年尾啟用至今，許多議員都認為智能分配不太智能，等候時間較舊系統更長，若要及時到會議室表決，棄電梯而改行樓梯，時間上會更容易掌握。立法會秘書梯會處表示接獲不少議員對新電梯的投訴，行政管理委會員亦曾就此問題展開討論，強調新電繼續調較之餘，大家亦要適應操作，冀議員們諒解。而據了解，秘書處將於今日下午立法會會議結束後，以閉門形式舉行新升降機系統簡介會，屆時建築署及升降機承辦商代表會講解新系統的運作邏輯及改善措施，歡迎所有議員出席。

雖說更換新電梯的目的，是藉此改善舊電梯運行較慢的問題，但事實上多數議員覺得新電梯更加考驗自己的耐性。身兼行管委員的議員陳克勤，指自己就試過在中午時段遇上其中一部電梯故障，結果由6樓等候電梯往LG1花了10分鐘。儘管電梯公司曾多次調較運算邏輯，可是他得到的意見回饋，是智能分配系統越調越不智能。他說接獲不少議員同事的投訴，可見新電梯所造成的影響和困擾都頗大，建議邀電梯公司或承辦商親自向議員解釋智能電梯的運作，議員同時亦可直接向他們反映使用智能電梯的不愉快體驗。

採用智能分配系統的電梯裏面沒有樓層按鈕，使用者必須在電梯外面輸入目的樓層。議員江玉歡認為新電梯上落分不清，如果上錯電梯，在電梯內無法更改自己要到達的樓層，非常不便；且出現即使和另一議員到同一樓層，但被分配到不同電梯的情況。她指過去約莫預留5分鐘前往會議室投票，但試過新電梯的效率後，時間方面要抓得更緊，預留約10分鐘。她指同是採用智能電梯的中信大廈，即使樓層較立法會大樓多，也沒有這個問題，認為智能電梯系統有待改善。

議員陳學鋒亦試過在議員辦公室乘電梯落樓開會，雖然他按系統指示步入落樓的電梯，可是電梯門關上後竟往上升！雖然最終都下降至會議室樓層，但誤了時間幾乎來不及議案的二讀表決。他說新舊電梯系統在使用上有別，需要時間慢慢適應。

經過幾個月來的實際使用，議員李世榮亦對智能電梯的等候時間不感滿意，但他指大樓內另一組電梯現正進行更換工程，或許驅使更多人使用目前的新電梯，導致等候時間延長。他主張大樓內其他電梯機組都完成更換並啟用，才可公平地評估智能分配系統的表現。他說自己和不少議員同事都擔心電梯姍姍來遲，故此會提早前往會議室，由於行樓梯較電梯更容易掌握時間，故此自新電梯啟用後，亦成為他加入立法會以來行樓梯最多的一段時間，對個人健康或多少都有幫助。

較諸智能電梯，行樓梯雖可掌握時間，然而並非人人都能應付，早前討論立法會大樓擴建的一個會議中，議員劉智鵬指自己由1樓上2樓還可，但當議員辦公室由中信大樓遷回立法會14樓之後，笑言擔心電梯問題會致「工傷」。關於議員對新電梯的怨言，秘書處表示明白大家都有意見，不過新電梯在操作上是需要適應，目前正通過相關部門設法改善電梯服務，並會吸收經驗，儘量改善另一組工程中的新電梯，並在可行範圍內把已啟用的新電梯調較到議員滿意為止。