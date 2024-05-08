服務香港逾45載　啟勝專業用心　為客戶多走一步

啟勝管理服務（啟勝）服務香港逾45載，一直秉承母公司新鴻基地產集團「以心建家」的核心價值，以專業用心的服務態度，為生活在旗下管理物業的客戶提供最優質的服務。今年，啟勝再下一城，連續4年榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》舉辦「超卓品牌大獎2023」中的「超卓物業管理服務大獎」，再度肯定啟勝在行業內的傑出成就。

近半世紀以來，啟勝一直以專業、用心的態度陪伴客戶走過不同人生階段。為迎接新世代需求，啟勝今年更將品牌進行全面革新，重新塑造品牌形態及顏色，將啟勝時刻向前的企業精神重新演繹，以嶄新視覺展示啟勝服務的初心，進一步彰顯啟勝即使在業界穩紮領導地位，但仍持續求進的服務精神，為行業開創嶄新未來。

啟勝副董事總經理朱啟明強調，新標誌是回應世代改變及客人期望：「新形象代表啟勝積極向前，為客人多走一步，提供最優質的服務。同時亦為啟勝帶來新方向，就是銳意建立創新、具活力的團隊，突破傳統物管界限，將嶄新科技及創新思維融入專業的物管世界。」他補充，新形象亦寓意啟勝即使面對瞬息萬變的環境，但只要能堅守專業、用心的服務態度，以及秉持4個「We」，包括︰用心，做更好（We Care）、細聽，為更好（We Listen）、主動，建更好（We Create），及實踐，走更遠（We Act），在新時代必能挺身昂首、邁步前行。

為照顧新世代需要，啟勝不斷將創新科技與物業管理服務結合，為旗下物業提供嶄新的物業管理服務。當中最為人所熟悉的，便是啟勝為住戶推出的「生活樂」手機應用程式，以及為辦公大樓用戶推出的「辦公易」手機應用程式，提供即時資訊、智能聊天機械人、預訂設施及繳交管理費等，讓用戶只需「一機在手」，便可隨時隨地接收有用資訊及解決疑難。當中「生活樂」的使用量更是本港下載次數最多的住戶手機應用程式之一。

此外，啟勝亦積極為物業引入多個高端科技，例如免觸式通行（Smart Access）、免觸式泊車系統等，均廣受歡迎。用戶毋須再手持實體證，只需透過手機藍牙自動感應，開啟手機應用程式，便能自由進出物業出入口、各個智能通道、乘搭升降機返回所屬樓層，以及使用不同設施或服務。物業管理每天都面對大小不同的挑戰，啟勝深信，藉着引入不同的智能科技，為客戶多走一步，能做到防患未然，守護客戶和物業。

作為業界的領導者，啟勝除了一直以專業、用心的服務態度，照顧物業內每一名用戶的生活所需外，更主動與不同機構合作，為物業訂立節能減碳目標，力求為業界訂下更高標準。去年，啟勝便與多間機構訂立約章，共同實現於24個月內，在所管理的8個投資物業中節省合共300萬度電的目標，約相等於900戶三人家庭的一年用電量。而作為本港具標誌性建築物之一，啟勝旗下管理的環球貿易廣場（ICC）更將人工智能（AI）和擴增實境（AR）技術引入物業管理系統中，讓團隊能夠遙距監察及操控各項設施狀態，令營運變得更具效率及彈性。

至今，啟勝負責管理的物業已遍布香港及內地重要城市，歷年來獲獎無數，在業界內佔有舉足輕重的地位。而多幢由啟勝管理的物業，包括ICC、上海IFC、上海中環廣場更已獲得「LEED鉑金級認證」。而ICC更是全港首座大廈獲得國際級《WELL健康——安全評價準則》認證。啟勝認為可持續發展不單只談環保，更應重視社區、人的健康及安全，照顧到身心靈的層面。

新形象迎接新時代，啟勝期望能繼續與各持份者共同努力，攜手為每位生活在啟勝管理物業內的人建立更美好的未來。