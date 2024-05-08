轟處理新界僭建慢　議員：開100個位都做唔到效果

立法會人事編制委員會今日（8日）通過把屋宇署樓宇(1)部 1 個職級為總屋宇測量師/總結構工程師的有時限雙專業職位(首長級薪級第 1點)轉為常額職位，需要的額外年薪開支逾2百萬港元。有議員認為當局有必要源頭堵截僭建問題，否則「你開100個位出嚟都做唔到個效果（處理僭建問題）」，又批滲水辦表現「差強人意」。另有議員又質疑該職位在質疑該職位的工作進度慢，促當局交代進展。

原定負責監督新界豁免管制屋宇，即新界村屋，總屋宇測量師/總結構工程師的有時 限雙專業編外職位將會 在 2024 年7月15日到期撤銷。政府今向人事編制委員會申請將有關職位轉為常額職位，預計需要額外年薪開支為2,028,000港元，而所需 的額外每年平均員工開支總額 ( 包括薪金和員工附帶福 利開支 )， 則約為2,813,000港元。

會計界議員黃俊碩認為有必要源頭堵截僭建問題，因為雖然當局一直檢控，但如果「 加多個減」只會積落去，問到政府如果利用科技，如航拍，去監察僭建問題，以加強阻嚇性，重申當局有必要讓社會明白，現時局方不再用傳統方法處理僭建物，否則「你開100個位出嚟都做唔到個效果」。

發展局常任秘書長 (規劃及地政)何珮玲回應指，當局在資源許可下盡量利用航拍基圍需視乎人手情況，當局極亦會考慮外判人手操作航拍。

有議員又關注當局在成立有關職位後，能否確保僭建物不再增加，認為當局如果無辦法處理新的僭建物問題「只會沒完沒了」，又指僭建引伸最困擾市民的為滲水問題，惟滲水辦表現卻「差強人意」，問到有關職位轉為常額職位情況會否有所改善。

何珮玲回應指，在2013至2015年正在施工的僭建物共有618宗為正在施工的僭建物，佔舉報數目中的22%，而到2021至2023年舉報正在施工的僭建物，只有334宗，佔舉報數目中5%，認為過去10多年工作有改善，指會朝新增僭建零容忍「呢個目標」。

屋宇署署長余寶美指該部門有職員與食環署一同處理滲水問題，會繼續進行工作。

另一議員李鎮強指該職位本身為非常額職位，已經做了10年的工作，但僅巡查了332條村，而全港共有642條村落，平均每個月巡查不足3條村質疑進度慢，促當局交代原因。

何佩玲解釋，指由於新界村落分散，加上職員需要親入村巡查，期間要花時間與村民協調問題，因此需時處理，又指當局每年都收到6,000宗投訴，同樣需時處理。議員謝偉銓則關注政府將如何處理非首輪僭建物。何珮玲回應指當局可以在今年內開展，當局會現正開始就相關僭建物做初步分析，將在分析後再作處理。