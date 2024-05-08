周達權續出庭頂證黎智英　稱黎允墊支500萬元予全球登報計劃

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（8日）在西九龍法院（暫代高院）續審。獲發免予起訴書的前壹傳媒高層周達權，續出庭頂證黎智英。庭上透露，黎智英同意為全球登報計劃墊支500萬港元。

就着加拿大公司」LAIS Hotel Properties Limited（下稱「LAIS」）」，周達權供稱，這公司是黎智英擁有，董事包括周及Mark Simon等，公司與壹傳媒無關連。庭上展示相關電郵，顯示黎智英從私人戶口轉帳200萬美金（約1,563萬港元）至「LAIS」，詳情列明是「Mark's Project」。周達權不知道轉帳原因，但相信黎智英同意轉帳，黎事後亦沒有質疑有關交易。就着「Chartwell Holding Limited」，周達權稱，據他所知，這是一間由黎智英擁有的台灣公司，他不清楚Mark Simon在這公司有何職位。

另外，控方亦在庭上與案相關電郵，附夾相信是Mark Simon跟黎智英的訊息對話截圖，當中Mark Simon跟黎稱，李柱銘說李宇軒需要500萬港元過渡貸款，黎回答說「OK」。周達權相信，涉及的是文宣登報計劃。此外，2019年6月，Mark Simon傳電郵給周達權等人，謂黎智英同意協助李宇軒在《台蘋》登廣告。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022