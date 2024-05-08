部門外洩個人資料事故頻生　政府：加強監管做好把關

政府早前宣布成立數字政策辦公室，將現時的政府資訊科技總監辦公室及效率促進辦公室合併，但有議員指近期接連有政府及公營機構的電子服務系統在啟用時發生故障，詢問政府會否對不同電子服務系統又話作業指引和加強監管。

議員盧偉國議員提出書面質詢，指香港考試及評核局的手機應用程式「報到易」和「監考易」，以及康樂及文化事務署的智能康體服務預訂資訊系統「康體通」等均發生故障，詢問現時的資科辦或將會成立的數字辦會否針對政府及公營機構不同電子服務系統項目的預期使用者人數及規模，優化相關作業指引及加強監管，例如要求有關的承辦商作出不同程度的負載和極限測試，引入獨立第三方作評估；將承辦商以往的表現列為評審標書的其中一項準則；及在招標書中訂明賞罰機制。

創新科技及工業局回覆指，資科辦自去年年底起加強支援各局和部門監督其資訊科技項目的管理，從多方面優化部門在籌備、開發及推行電子服務系統的風險管控機制，包括要求在採購大型或具高風險的資訊科技項目的系統開發服務時，須劃一將技術權重提升至評分的百分之七十，以及要求在推出電子服務前進行第三方獨立測試，評估系統應對異常或極端負載和壓力情況。

至於近期問題，政府指除政府部門外，公營機構在推出面向公眾的電子服務前,亦須審慎規劃並作出充分測試，以確保系統安全穩妥地運作。而資科辦正積極研究，為各局/部門加強監督其轄下公營機構所推出的新資訊系統提供適切指引和技術支援，包括系統推出前進行充分測試。

盧也指本港盛事經濟的發展會促使更多非本港居民通過政府電子服務系統登記或購票參與不同的活動，詢問當局會否和內地具規模的電子服務供應商合作，推出適用於兩地的相關電子服務系統。政府指各地旅客透過城市售票網網上或流動應用程式購票後，可選擇將門票送遞到內地及海外，或於演出前在城市售票網售票處/自助售票機領取。而部分節目的主辦單位亦有透過內地的銷售渠道，包括網上票務系統及旅遊網頁出售在香港舉辦的節目。而在今年第三季或之前，政府會於內地遊客常用的政府服務，包括預訂各類康體設施提供以內地電子錢包繳款的選項。

香港創新及科技局局長孫東今日(8)在立法會二讀辯論《2024年撥款條例草案》時，強調政府會加強監管各政府部門及公營機構，會在新系統推出前把好關，將成立的數字政策辦公室會強化督導職能。