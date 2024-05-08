明日至下周二牙醫提供免費口腔檢查　研究指0.2%港人無每日刷牙

牙齒健康是港人關心的議題，香港醫學專科學院今日(8日)舉行「香港健齒周2024」啟動禮，學會明起至本月14日聯同大部分牙醫為全港市民提供一次免費口腔檢查、諮詢及X光檢查服務。香港牙醫學會會長陳超余指，口腔牙齒保存率與年齡無關，年長者亦可保留一定牙齒，冀通過健齒周提升巿民護齒意識，鼓勵巿民注重口腔意識。本港牙醫的競爭力在於「醫術、醫德和醫風」，盼通過免費口腔檢查讓巿民「試一試香港品牌」的服務。

陳超余指，冀今次健齒周有更多巿民參與，但錯失者亦毋須擔心，活動完結後將有檢討，適時再考慮提出第二期，但未必在今年內再推第二次免費檢查，冀巿民可經此體驗「香港品牌」質素。至於是否反映巿民「北上睇牙」對本港牙醫業影響，陳重申是為讓巿民提升口腔健康意識，引述有研究指6成多港人在近2年無檢查牙齒，大部份人有初期牙周病症狀，而且更有0.2%人仍無每日刷牙習慣，指出健康意識有提升空間。

對於業內人手問題，陳超余指短缺出現在公營，新畢業生亦正回流至公營體系，過往每屆畢業生僅2、3人加入公營，現在卻有40至50人會在公營服務。他相信公營牙醫短缺問題，會在2、3年後經「自然調節」解決。他指目前正與政府商討更多公私營協作，解決本醫牙問題有三個方向，短期是公私營合作、中期引進非本地牙醫，長期是提升巿民口腔衞生意識，達到治未病。

有意見倡引入非本地牙醫薪金中位數應低於本地牙醫，才能減成本增加人力，陳指政府建議以機構聘用模式引入非本地牙醫，薪金與本地牙醫相同，若空缺滿額也會暫停引進。至於牙科生實習問題，陳指立法會正討論有關修例，學會亦已呈交意見，現未有補充。

至於醫管局前主席梁智鴻在出席活動時指，口腔健康很重要，若無一口好牙，會難以進食，引發其他健康問題，且缺牙影響亦難靠植牙補救。他指，文獻及很多牙科專家經驗亦顯示，長者非必然甩牙，若有護齒意識，至80歲仍能保持8成自然牙。