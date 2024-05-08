面對龐大財赤　政府無意放寬烈酒稅

面對逾千億港元龐大財赤，立法會今日(8日)二讀辯論2024年撥款條例草案時商務及經濟發展局局長丘應樺指當局在推出各政策時會考慮政策需要、經濟情況、各階層負擔等因素，而現時政府未有計劃放寬烈酒酒稅。

丘又指當局過去推出中小企融資擔保計劃，減低疫情對中小企的衝擊，今年財政預算案亦將擔保計劃8成和9成申請期延長2年，亦正利用不同平台進行游說希望可早日加入rcep。

對於推動創科技方面，創新及科技局局長孫東指過去政府落實不少措施推動創科發展，認為要完善香港創科生態圈要讓上中下游協調發展。至於早前有議員關注人工智能超算中心發展、人工智能發展、河套港深創科園發展等問題，孫指今年會成立微電子研發院，專注支援第三代半導體研發，今年內亦會就推行前沿科技支援計劃諮詢立法會，又表示政府高度重度創科園發展，而首3座大樓將在年底落成，餘下5座大樓亦會在隔離設施轉移，土地平整完成後展開興建。

在資產及財庫管理業務方面，財經事務及庫務局局長許正宇指會繼續管理香港作為國際資產計財庫管理中心、家族辦公室樞紐，根據市場研究，去年年底約有2700家單一家族辦公室在港營運。豐富人才庫和吸引新資金落戶方面，新資本投資計劃在今年3月推出，至今「反應理想」，截至4月底，新計劃已經接到超過130宗申請。政府又計劃在今年上半年就公司遷冊制度總結意見，並就立法方向提出意見。

許續稱，香港繼續是最大的離岸人民幣業務樞紐，在人民幣結算、融資、資產管理方面均具領導地位，截至今年2月底，香港人民幣存款總額超過10000億元，全球約8成的離岸人民幣支付額均經香港處理，債券方面，政府在21年11月起，已經多次發行人民幣計價綠色債券，總發行額達到315億人民幣，而深圳市和海南政府多次在港發行債券，去年6月起，24隻在港上市的股票已經可以透過雙櫃枱制以人民幣作交易。