舊樓消防問題嚴重　政府重申加強執法　針對處理賓館劏房

華豐大廈奪命火揭示舊樓消防問題嚴重。發展局局長甯漢豪指政府強調市區更新上，要樓宇維修和重建解決問題，連串事件顯示業主未有認真看待政府發出的法定強制驗樓通知，和消防安全指示，當局會加強執法，特別會集中資料處理賓館和劏房，未有遵辦驗樓通知書的高風險大樓。她又承諾會為市建局提供財政支持。

甯漢豪在立法會二讀辯論《2024年撥款條例草案》發言，指當局會在今年內完成檢示控制公務工程成本，以有效推展工程發展，又會在今年內成立建築研發及測試中心，為創新物料及建造方法等進行研發制定標準，提供測試和發出認證，同時會用科技解決人力不足問題。

至於公共財政面對挑戰，但政府在基本工程投資方面不會減少，未來5年基本工程開支，平時每年會為900億港元，較過去5年的平均數，每年760億港元增長17%。未來工程開支主要用在北都等項目。

另有議員關注交椅洲項目延遲，甯漢豪重申當局仍爭取在今屆任期前展開填海，並正在為今年啟動環評程序作準傋，強調政府「造地決心無改變」，在兼顧公共財政能力，會適時為未來41萬公營房單位提供土地，個別項目時間的短期調整不會影響，按照香港2030+的目標。她又指政府正研究不同開發模式。

在推動盛事經濟發展方面，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指政府已經和相關行業加強聯繫，以及善用預留的1億元加強宣傳，而文體旅局正回顧去年獲得的經驗，檢視M品牌計劃、文化藝術盛事基金等審批機制。他又指正和啟德體育園有限公司一同開展工作，宣傳以及安排未來兩年的活動和表演項目，而政府正修訂文藝創意產業發展藍圖，稍後會就擬稿諮詢文化委員會。