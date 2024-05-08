學者斥「諂媚式」迎客　港府：旅客消費惠及各行業

五一長假期過去不久，有學者指當局「諂媚式」迎合低消費旅客，沒有相應的經濟回報。而當局則回應稱有關説法純屬謬論，遊客能給香港帶來相當可觀的經濟效應，並舉例剛過去的五一假期就給香港帶來了大量的消費，惠及各個行業。

學者袁彌昌指出，政府當前是「諂媚式」地迎合低消費的旅客，甚至是「劣幣驅逐良幣」。他還表示，看不到現在政府發展旅遊策略。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在社交媒體中未指名回應，認為此種説法是謬論。

楊潤雄指，今年的五一長假期間旅客為香港帶來了逾20億港元的消費，每150萬旅客就能為香港的生產總值帶來0.1%的提升。今年長假期間更是有多個行業受惠。楊潤雄續指，「過門便是客」，只有為其提供優質的旅行體驗才能令其再來香港。另外，楊還認為，看不到政府發展旅遊的策略是毫無根據的，忽略了相關部門及各界為此付出的努力和成果，純屬妄下定論，呼籲市民不要被有關言論誤導。

今年五一期間有超過76萬內地旅客訪港，有關業界大致滿意。楊潤雄表示，有注意到現在旅客的出行新趨勢，例如喜歡城市漫遊、消費趨於理智等，他表示政府在未來籌劃旅遊發展時會作出對應的策略。